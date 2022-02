Ein letzter Abschied für die Festspiel-Präsidentin

Es war ein letztes Schwelgen in Erinnerungen. Helga Rabl-Stadler, seit knapp zwei Monaten Festspiel-Präsidentin außer Dienst, legte in ihrer 94. Kuratoriumssitzung dem Leitungsgremium am Dienstag eine ausgeglichene Bilanz vor und blickte dann noch einmal auf 27 Jahre an der Spitze der Salzburger Festspiele zurück. „Ich habe mit drei Bundespräsidenten, zehn Bundeskanzlern, zehn Kunstministern, vier Staatssekretären, vier Landeshauptleuten und drei Bürgermeistern zum Wohle der Festspiele zusammengearbeitet“, erzählte Rabl-Stadler. „Ich könnte über jeden von ihnen etwas Gutes sagen, auch wenn sie mich nicht immer gut behandelt haben“, sagte sie.