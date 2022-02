PSG-Star Neymar möchte gerne in den USA spielen!

Der brasilianische Superstar Neymar kann sich vorstellen, seine Karriere eher in den USA zu beenden als in Brasilien! „Ich weiß nicht, ob ich noch einmal in Brasilien spiele. Ich habe große Lust, in den USA zu spielen, wenigstens für eine Saison“, sagte er im Podcast „Fenômenos“ mit dem früheren brasilianischen Weltstar Ronaldo.