„Zwölf Tiroler, die das Land vorangebracht haben“

Andenken an Tiroler Freiheitskämpfer Hofer

Das Ehrenzeichen ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Tirol und nach Vorbild der goldenen Ehrenkette gestaltet, die Andreas Hofer nach dem 1809 errungenen Sieg am Bergisel vom Kaiser überreicht wurde. Traditionell übergeben die Landeshauptleute von Tirol und Südtirol die Auszeichnung jedes Jahr am Todestag des Freiheitskämpfers. Vor dem Festakt wurden in seinem Gedenken Kränze am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel niedergelegt, anschließend fand in der Hofkirche ein Gedenkgottesdienst statt.