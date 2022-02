Biker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am späten Samstagnachmittag wurde die Polizei in Graz auf eine Gruppe Motorradfahrer aufmerksam, die gerade am Griesplatz Richtung Süden unterwegs war. Beim Anblick der Polizisten scherte ein Biker aus der Gruppe aus und flüchtete. An seinem Motorrad war augenscheinlich kein Kennzeichen montiert.