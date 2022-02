Zwei Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol

Fatale Wintersportunfälle ereigneten sich am Samstag im Tiroler Ötztal und im Außerfern: In Sölden erlitt eine deutsche Skifahrerin (52) bei einem Zusammenstoß mit einem Niederländer schwere Verletzungen. Und in Zöblen im Bezirk Reutte krachte ein Deutscher nach einem Sturz gegen eine Pistenbegrenzungstafel.