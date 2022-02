Abstand zu Rapid? „Den haben wir schon aufgeholt“

Auch wenn es die Tabelle nicht so zeigt, sind LASK und Rapid für mich nach Salzburg noch immer die Top-Teams, wenn man sich ihre Möglichkeiten ansieht und wie sie sich international präsentieren. Durch die Europacup-Einsätze kommt man in Österreich, in dieser engen Liga, schnell ins Straucheln. Nur zum Vergleich: WSG Tirol hat mit Prica einen schwedischen U21-Stürmer und mit Vrioni einen angehenden albanischen Teamspieler geliehen. Wir haben mit Höjlund einen U19-Teamspieler gekauft. Das zeigt die Super-Dichte in Österreich. Aber ja, als ich gekommen bin, haben wir als Gesamtverein einen klaren Rückstand auf Rapid, LASK oder WAC gehabt. Diesen Rückstand haben wir schon aufgeholt.