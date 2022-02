Garage ist Zünglein an der Waage beim Domplatz

„Beschlüsse einhalten“

Doch die alles entscheidende Frage scheint bis dato ungeklärt: „Für die Innenstadt-Wirtschaft ist es unerlässlich, bestehende Beschlüsse einzuhalten und Ersatzparkplätze anzubieten. Anderenfalls müssen wir Bürgermeister Stadler an sein Versprechen erinnern, dass weiter Parkplätze am Domplatz zur Verfügung stehen“, so Mario Burger, Obmann der St. Pöltner Wirtschaftskammer.