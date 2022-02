Presse: „Fast nächste Peinlich-Pleite für Bayern“

„Welt“: „Coman rettet die Bayern in der letzten Sekunde vor der Niederlage in Salzburg. Der FC Bayern verhindert in letzter Sekunde eine Niederlage beim FC Salzburg und hat vor dem Rückspiel gute Aussichten, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Aber wieder einmal bereitet Trainer Julian Nagelsmann die Abwehr Sorgen.“