NÖ-Bauern sind wegen der Impfpflicht im Aufruhr

„Einzelfälle“, so tituliert aktuell ein launiger Sprecher das Rumoren in der mitgliederstärksten Fraktion der ÖVP. Die Bauern proben dort nämlich aktuell den Aufstand. Einerseits wegen Corona: „Wir wollten ein Zeichen gegen diese Impfpropaganda und die Spaltung der Gesellschaft setzen. Man wurde einfach nicht gehört, wenn man anderer Meinung war. Jahrelang sind wir für die Partei gelaufen, und jetzt werden wir als Coronaleugner bezeichnet. Das hat uns wehgetan“, erzählte Peter Kronaus – einer von 40 ausgetretenen Mitgliedern aus Aspangberg-St. Peter – dem ORF in St. Pölten.