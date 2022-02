16-Jähriger in Graz bei versuchtem Raub verprügelt

Dem verletzten Opfer gelang es zu flüchten. Nach dem Vorfall verständigten Zeugen die Polizei. Daraufhin wurde sofort nach den Jugendlichen gefahndet. Gegen 17.00 Uhr gelange es schließlich, den 15-Jährigen Hauptverdächtigen ausfindig zu machen. Der Täter, der in Graz wohnt, steht möglicherweise auch mit einem weiteren versuchten Raub in Zusammenhang. Der Verdächtige wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Weitere Ermittlungen werden nun vom Kriminalreferat geführt.