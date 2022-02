Graz war in den 1950ern internationale Filmstadt

Flop für Weltstar Curd Jürgens

Der erste Film, der 1948 am Thalerhof entstand, war gleich ein Flop - „Hexen“ mit Curd Jürgens in einer der Hauptrollen. Der Schauspieler hatte das Kriegsende in Graz erlebt und notierte später in seinen Memoiren: „Ein Ofenfabrikant aus Graz, der in einer leer stehenden Flugzeughalle die obskursten Filme produziert, hat einen Narren an mir gefressen. Er lässt mir freie Hand, wenn ich künstlerische Filme herstellen will.“ Ganz so künstlerisch dürfte der Streifen allerdings nicht gewesen sein. „Während wir hartnäckig das Gähnen bekämpfen, packt uns erhebliches Mitleid - mit dem Drehbuchautor. Alles in allem ein Film, den wir lieber nicht steirisch nennen, ein geistloser, langweiliger Zelluloidstreifen“, verriss ihn etwa „Krone“-Gründer Hans Dichand, der da noch für die „Kleine Zeitung“ schrieb, nach der Premiere 1949 im Annenhofkino.