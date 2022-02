Valentinsgrüße: Salzburg feiert die Liebe

Auch Süßigkeiten wie Pralinen stehen in Salzburg an diesem Tag Hoch im Kurs. Darum entschied sich Konditormeisterin Romy Höneckl in diesem Jahr für spezielle Valentinstagstörtchen. In ihrem Cafe „Tortelier“ in der Stadt Salzburg verkauft sie heuer zum ersten Mal ihre speziell verzierten „Love-Törtchen“.