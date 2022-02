Wegen Kindesgeburt auf die Quarantäne gepfiffen

Ein ähnlicher Corona-Strafprozess mit Baby-Faktor steht am kommenden Freitag auf dem Verhandlungsplan: Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg hat ein Pongauer (30) am 12. November 2021 - nur zwei Tage nach dem positiven Test auf eine Corona-Infektion - auf die Quarantäne gepfiffen, um bei der Geburt seines Kindes dabei sein zu können. Mit seiner schwangeren Frau fuhr der Mann in das Schwarzacher Spital, begleitete sie sogar bis in den Kreißsaal, vorbei an Portier und Hebammen, die er dadurch gefährdete. Bereits bei den Ermittlungen zeigte sich der Mann einsichtig und geständig. Er dürfte - bei einem Geständnis - eine ähnliche Strafe wie der Pinzgauer erhalten.