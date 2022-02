Steirische Burger-Restaurants melden Konkurs an

Burger-Lokale schossen speziell in Graz in den letzten Monaten und Jahren wie Schwammerl aus dem Boden. Nun gibt‘s aber den ersten Dämpfer für den Fastfood-Boom: Die Seiersberg B20 Restaurant Gmbh hat am Handelsgericht Wien den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt, wie der österreichische Verband Creditreform in einer Aussendung mitteilte.