Forum Stadtpark wird zum „Zentrum für Sicherheit“

Gefühl der Unsicherheit von alles Seiten beleuchten

Dabei soll die echte existenzielle Unsicherheit, die Menschen am Rand der Gesellschaft betrifft, ebenso behandelt werden wie die gefühlte Unsicherheit von jenen, die eigentlich in keiner Weise gefährdet sind. „Wir müssen über diese Unsicherheit reden“, so Klengel, „aber nicht nur über gefährliche Heimwege, sondern viel breiter.“ Und so will man im Forum heuer dieses Sicherheitsbedürfnis ironisch aufbrechen und hinterfragen, aber auch Sicherheitsutopien erstellen. Es ist schließlich die Aufgabe der Kultur, möglichst viele Perspektiven zu berücksichtigen und auch Bereiche mitzudenken, die sonst eher vernachlässigt werden.