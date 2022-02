„Manche Männer verkraften eine Abfuhr nicht“

“Krone“: Das Motiv des Mörders war wohl Hass auf Frauen – wie kommt es dazu?

Manfred Walzl: Wenn Täter und Opfer in einer Beziehung stehen, geht dem Verbrechen oft ein langer Konflikt voraus. Im Impuls passiert dann etwas. Aber auch Morde aus purem Hass auf Frauen gibt es immer wieder – manche Täter haben eine Abfuhr nicht verkraftet, haben sexuelle Probleme oder kommen an Frauen nicht ran. Sie sind Außenseiter in der Gesellschaft.