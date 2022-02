Schutzschild für Satelliten ist „maßgeschneidert“

Georg Penteker, Mechatronik-Chef von RUAG in Berndorf, bleibt mit beiden Füßen am Boden, wenn er von Raketen und Satelliten spricht. RUAG Space Austria ist mit rund 230 Beschäftigten, 20 davon in Berndorf im Triestingtal, das größte heimische Weltraumtechnikunternehmen. Nahezu jeden europäischen ESA-Satelliten schützt Thermalisolation aus NÖ vor extremer Hitze und Kälte im All. Gestern starteten 34 kleine, britisch-indische Internetsatelliten - auch sie mit Isolationen aus Berndorf. Dieser Schutz besteht aus mehreren Schichten metallbedampfter Kunststofffolien. Je nach Mission werden auch andere Materialien verwendet.