Niederländer macht Leuchtreklame kaputt

Eine Leuchtreklametafel hat ein Niederländer in der Nacht von 7. bis 8. Februar in Saalbach beschädigt. Der 24-jährige konnte aber erst durch Ermittlungen der Polizei ausgeforscht werden. Zuvor hatten jedoch Zeugen den Niederländer beobachtet, wie er mit voller Körperkraft gegen die Reklametafel sprang und sie dadurch stark beschädigte. Das konnte durch Videoaufnahmen bestätigt werden. Einmal zur Rede gestellt, zeigte sich der Niederländer geständig und gab an, den Schaden von etwa 4400 Euro begleichen zu wollen. Eine Anzeige gibt es trotzdem.