Gold-Krimi: Hämmerle jubelt nach irrem Fotofinish!

Zentimeter entscheiden am Ende für den Vorarlberger - er hatte knapp die Spitze des Boards vorne und krönt damit seine Karriere mit Gold. Es war bereits die zwölfte Medaille für Österreich bei den Olympischen Spielen in Peking. Kurz zuvor hatte Johannes Strolz in der alpinen Kombination ebenfalls sensationell die Goldmedaille geholt.