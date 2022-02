Ausgeschaltet: „Profi“ führte LVS-Gerät spazieren

„Piepsler“ war nicht eingeschaltet

Auf den „Schutzengel“ LVS-Gerät verzichtet hat jedoch am Dienstag der 25-jährige Sportfotograf, der beim Marchkopf in den Tuxer Alpen unter einem selbst ausgelösten Schneebrett lag. Das „Piepserl“, das er mitführte, war – ausgeschaltet! Andere Variantenfahrer konnten sich an einem herausragenden Ski orientieren und den vermeintlichen Profi rasch finden und ausgraben. Der junge Mann überlebte verletzt.