Olympia LIVE: Skeleton der Herren ab 2.30 Uhr

Maier fährt vom Hersteller her den gleichen Schlitten wie Janine Flock, Testpilot für sie ist er aber keiner. Man bespreche viel in den Rennwochen, vor allem auch, was die Linie angehe. „Aber die Sachen sind individuell angepasst, wir fahren auch selten dieselben Kufen.“ Da der Eisaufbau der Bahn im Vergleich zum Kennenlernen im vergangenen Oktober schwieriger und die Fahrtzeit um zwei Sekunden schneller sei, gehe es in den Trainings darum, die Linie und den einen oder anderen Shortcut sowie die Hundertstel zu finden.