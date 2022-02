„Diese Ideologie kostet einfach nur Menschenleben“

Scharfe Kritik hagelt es von FP-Landesparteiobmann

In Rage ist hingegen FP-Landesparteichef Markus Abwerzger: „Die Landesregierung wendet sich weder an die Bundesregierung noch will sie selbst etwas am Status quo ändern. Das ist ein Schlag ins Gesicht etwa für all jene Eltern, die ihre Kinder an Drogen verloren haben. Diese grüne Ideologie, dass man ständig bester Freund sein muss und keine strengen Regeln aufstellen soll, kostet einfach nur Menschenleben. Kinder in derartigen Ausnahmezuständen gehören angehalten und therapiert.“ Die rechtliche Situation in Deutschland sei ein Vorbild.