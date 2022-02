Die Temmers wollen jetzt auch ins deutsche TV

Der eigene Kameramann ist immer dabei

Der Workaholic und Chef von 40 Firmen bilanziert ein Immobilienvermögen von 20 Millionen Euro. Und es wuchert weiter. In Leibnitz sind in der Temmer-City gerade 138 Wohnungen im Fertigwerden. In der Heimatstadt gibt es jedoch einen Baustopp, deshalb weicht der Baulöwe in die Nachbargemeinde Gralla und an den Wörthersee aus.