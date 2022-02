Mediziner zeigt auf: Erneut Wirbel um Grünen Pass

Behörden verweisen an Gesundheitsministerium

Der Mediziner erkundigte sich bei allen möglichen Behörden in Tirol. Überall bekam er dieselbe Antwort: „Das Gesundheitsministerium sei dafür zuständig, hieß es stets. Dort konnte ich aber niemanden erreichen“, schüttelt Fuschelberger den Kopf. Mit demselben Problem meldete sich auch die Mutter dreier Kinder (Name der Redaktion bekannt) bei der „Tiroler Krone“.