Niederländischer Skilehrer eskalierte in Salzburg

Beamte der Polizei Neukirchen am Großvenediger konnten den 26-jährigen Täter dann am Freitag in Gerlos (Tirol) ausforschen. Der am Vorabend völlig eskalierte Niederländer zeigte sich geständigt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.