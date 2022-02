Mann stürzt ab: Tödlicher Unfall bei Forstarbeiten

Am Donnerstagnachmittag führte der 61-Jährige Holzarbeiten in seinem Waldstück in Naas durch. Gegen 14.30 Uhr begab sich die Schwester des 61-Jährigen, begleitet von ihrem Ehemann, zu dem Waldstück, um ihren Bruder zu suchen. Im steilen, unwegsamen Gelände fanden sie ihn. Er lag am Boden und reagierte nicht auf Zurufe. Die Schwester verständigte sofort die Einsatzkräfte und stieg zu ihrem Bruder ab.