„Bauernhof glich beim Eintreffen einem Feuerball“

Ursache und Schadenshöhe des Großfeuers sind nach wie vor unbekannt. Der Besitzer und seine drei Söhne zogen vorerst in das zuvor unbewohnte Nebengebäude. An ein so großes Brandereignis kann sich Kommandant Ostermann kaum erinnern: „Zuletzt hatten wir 2005 in Rattenberg so einen außergewöhnlichen Einsatz.“