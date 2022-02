Mané führt Senegal gegen Burkina Faso ins Finale!

Die Fußball-Nationalmannschaft des Senegal hat am Mittwoch den Einzug ins Afrika-Cup-Finale fixiert! Liverpool-Star Sadio Mané und Co. behielten in der Vorschlussrunde in Douala gegen Burkina Faso nach einer torlosen ersten Hälfte noch mit 3:1 die Oberhand. Der Ex-Salzburger Mané war mit einem Tor und Assist in der Schlussphase der Hauptprotagonist. Für den Senegal ist es die dritte Finalteilnahme der Verbandsgeschichte, Burkina Faso verpasste das zweite Finale nach 2013.