Wedl bilanziert mit 431 Millionen Euro Umsatz

Plus dank Auslandsgeschäft

Dass das zweite Krisenjahr besser lief als das erste, wird einerseits darauf zurückgeführt, dass auch Endverbraucher und öffentliche Einrichtungen angesprochen werden konnten. Primär sei das Plus aber dank dem Auslandsgeschäft – vor allem in Italien – entstanden. In der Sparte Kaffee kam es zu einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 30 Millionen Euro. Laut Leopold Wedl „spüren wir in diesem Bereich seit Mai einen Aufschwung“.