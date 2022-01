Sorgen vor „Blackout“ befeuern Trend zu Kachelöfen

Spätestens seitdem Europa vor einem Jahr nur haarscharf an einem flächendeckenden Stromausfall vorbeigeschrammt ist, haben immer mehr Menschen Angst vor einem solchen Szenario und rüsten ihre Häuser auf: So ist die Nachfrage nach Kachelöfen, aber auch Tischherden, die ohne Strom betrieben werden können, groß, wie steirische Hafner berichten. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, doch der große Mangel an Fachkräften und Lehrlingen bereitet Kopfzerbrechen.