In Rohrbachgraben: Pkw kracht in Strommasten

Es war gegen 05.04 Uhr Früh als die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen von der Polizei zu einem Verkehrsunfall in Rohrbachgraben alarmiert wurde. Ein Pkw war gegen einen Strommasten gekracht, der bei dem Aufprall beschädigt wurde. An dem Auto und dem Grundstück entstand zum Glück nur Sachschaden.