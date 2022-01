Horror-Unfall nach Überdosis von Schlafmitteln

Zwei schwer verletzte Lenker und sogar eine Beifahrerin in Lebensgefahr forderte im Oktober des Vorjahres ein fataler Crash bei Kundl in Tirol (Bezirk Kufstein). Ein 30-jähriger Tiroler, der ohne Führerschein unterwegs war, krachte in den Gegenverkehr. Er war mit Schlafmitteln sowie Drogenersatzpillen „vollgestopft“ und am Steuer eingenickt. Nun kam es zum Prozess.