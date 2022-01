Fremder soll Kinder mit Süßigkeiten gelockt haben

„Auf der Straße Richtung Prossegg in Matrei wurden Süßigkeiten verteilt, ein Mädchen blieb stehen, um eines aufzuheben. In diesem Moment wurde es von einem Mann an den Händen gepackt und ein paar Meter mitgezerrt“, heißt es in dem Posting, das über 200-mal geteilt, mittlerweile aber gelöscht wurde. Das Mädchen habe den Angreifer beißen und fliehen können.