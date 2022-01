Melanie Meilinger ist doch bei Olympia dabei

In den Genuss des Quotenplatzes, den die Pongauerin für Österreich eroberte, kam daher Katharina Ramsauer, die sich gestern als erste rot-weiß-rote Athleten auf den Weg nach Peking machte. Doch auch Meilinger, die in den letzten zwei Jahren rund 60.000 Euro in den Traum eines Starts in Peking investierte, wird Teil dieser Winterspiele sein. Die 30-Jährige darf als Expertin im ORF ihr Wissen an die Zuschauer weitergeben.