Trafik-Überfall geklärt: 17-Jähriger ausgeforscht

Geklärt ist der Überfall auf eine Trafik zwei Tage vor Weihnachten in der Wienerstraße in Graz: Ermittler des Landeskriminalamt Steiermark forschten einen 17-jährigen Syrer als Messer-Täter aus. Der verdächtige Jugendliche wurde am Dienstag festgenommen. Er ist geständig und wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.