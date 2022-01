Falsche Polizisten entlockten Frauen Tausende Euro

71-Jährige händigte Erspartes an „Polizisten“ aus

Die zweite Betrugsmasche ereignete sich um 13.45 Uhr in Innsbruck. „Ein bisher unbekannter Täter gab sich per Telefon einer 71-Jährigen gegenüber als Polizist aus und teilte mit, dass die Polizei gegen eine Bank ermittle.“ Der Betrüger brachte die Seniorin dazu, bei ihrer Bank von Sparbüchern Geld abzuheben. Später überreichte sie dieses in ihrer Wohnung einem Mann, der sich als ziviler Polizist ausgab. „Gegen 16 Uhr begab sie sich in eine Polizeiinspektion, weil laut den Angaben des falschen Polizisten ein Staatsanwalt auf sie warten würde.“