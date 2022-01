Kinderbetreuung: Wo die Kleinen ganz groß sind

Gemeinden wichtige Partner

„Derzeit sind in 345 Einrichtungen damit mehr als 500 Gruppen in Betrieb, rund 7600 Betreuungsplätze stehen zur Verfügung“, zieht Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister positive Bilanz. Außerdem seien in den letzten dreieinhalb Jahren über 240 Kindergartengruppen dazugekommen. Und auch bei den Betreuungszeiten wurde nachgeschärft: Mehr als zwei Drittel der Einrichtungen haben mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet, weil der Bedarf vor Ort bestehe. Bei den Schließtagen liege NÖ bundesweit mit 20,9 Tagen bereits auf Platz zwei. „Wir unterstützen die Gemeinden mit pädagogischem Personal und durch gezielte Förderungen“, so die Bildungslandesrätin. Nächster Schritt sind die anstehenden Verhandlungen mit dem Bund.