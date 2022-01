123 Menschen in Tirol sind über 100 Jahre alt

Was sich beim Blick auf die langjährige Statistik klar zeigt, ist, dass die Gesellschaft immer älter wird. Lag der Kinderanteil im Jahr 1952 noch bei 27,1 Prozent, so nahm er mit 14,5 Prozent Anfang 2021 deutlich ab. Im Gegenzug wuchsen die Senioren von 9,1 auf 18,4 Prozent an. Eine Trendwende ist hier nicht in Sicht, im Gegenteil: Im Jahr 2041 wird voraussichtlich über ein Viertel (26,4 Prozent) der Tiroler Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein.