An Krebs erkrankter Pele „erholt sich gut“

Die an Krebs erkrankte Fußball-Legende Pele ist „super stark“. Das sagte seine Tochter Kely Nascimento am Samstag auf Instagram und trat damit Medienberichten entgegen, nach denen sich der Gesundheitszustand des 81-Jährigen verschlechtert habe. Pele war am Donnerstag wieder einmal aus dem Krankenhaus in Sao Paulo entlassen worden, nachdem er zwei Tage eine Chemotherapie-Behandlung erhalten hatte, und ist zu Hause.