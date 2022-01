Neue Pflegeschule in Wiener Neustadt vor dem Start

Neue Ausbildungsplätze

Um mehr Personen für Gesundheits- und Sozialberufe zu qualifizieren, bietet man in der Caritas-Schule in Wiener Neustadt nun eine neue Schulform und eine berufsbegleitende Ausbildung an. Die HLW für Sozialmanagement geht ab Herbst an den Start, die berufsbegleitende Schiene steht schon ab Februar bereit. „Die Sicherstellung moderner Pflegeversorgung ist eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Schulleiter Hans-Christian Kailich: „Wer diese Schule besucht, kann sich danach den Arbeitsplatz aussuchen.“