Tierwelt Herberstein feiert „Vielfalt des Lebens“

Kooperation von Naturkundemuseum und Tierwelt

Für den Inhalt zeichnet die Abteilung Naturkunde am UMJ unter Wolfgang Paill verantwortlich, natürlich unter Einbeziehung von Doris Wolkner-Steinberger von der Tierwelt Herberstein. Gemeinsam sollen viele spannende Geschichten rund um die Tier- und Pflanzenwelt der Region vermittelt werden. Auch investieren will man kräftig, etwa in den Ausbau des Wegenetzes, in Barrierefreiheit und ein neues Leitsystem. Nicht zuletzt die Gastronomie und der öffentliche Verkehr sollen einen Schub erhalten.