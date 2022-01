Bastian Schweinsteiger ist jetzt eine Romanfigur

Der Beginn, in dem Episoden aus der Jugend in kurzen Geschichten aneinandergereiht werden, liest sich wie ein Kinderbuch. Bis auf die Anekdote, dass der junge Schweinsteiger - im Buch oft „Basti“ genannt - versehentlich nach dem Seitenwechsel den Ball in einem Jugendspiel ins eigene Tor bugsierte und daraufhin der ganze Sportplatz lachte, bleibt es auf den ersten Seiten recht ereignisarm. Die episodische Erzählform, die viele Geschichten verknappt, dürfte Leser fragend zurücklassen, wenn „Basti“ in einer kurzen Passage seinem Mitschüler schildert, dass nun ein Schaf namens „Dolly“ geklont wurde.