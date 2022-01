Nach Mordversuch in Graz: 32-Jährige in Haft

Am Montag soll eine 32-jährige Rumänin in Graz ihren Partner mit einem Messer attackiert haben - wir haben berichtet. Jetzt gibt es neue Ermittlungserkenntnisse: Die Frau ist geständig, töten wollte sie ihren 51-jährigen Lebensgefährten aber nicht, wie sie beteuert. Auch die Tatwaffe, ein 32 Zentimeter langes Küchenmesser, wurde inzwischen gefunden. Die Rumänin sitzt nun in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft.