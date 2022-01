Lourdes Leon lässt für Rihanna die Hüllen fallen

Für Lourdes Leon startet das neue Jahr also so gut, wie das letzte zu Ende gegangen war. Die Promi-Tochter, die schon seit einigen Jahren als Model arbeitet, kann nämlich auf ein sehr erfolgreiches 2021 zurückblicken. Neben ihrem Engagement für die Dessous-Show von Rihanna posierte Lourdes nämlich auch für Marc Jacobs und Swarovski, feierte ihr Debüt bei der Met Gala in New York und schaffte es neben Topmodels wie Kaia Gerber und Bella Hadid aufs Cover der „Vogue“.