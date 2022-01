Bequem und mit feinem Knisterfaktor

In Handarbeit gemacht: Kundinnen als Königinnen

Bei den Kundinnen von Seebacher ist es egal, welche Kleidergröße sie tragen. „Ich mache in der Regel drei bis vier Kollektionen im Jahr. Aber alle Bestellungen werden in meiner Werkstatt in Handarbeit und in allen erdenklichen Maßen angefertigt“, erklärt die Designerin, die die Dessous nicht nur selbst entwirft und näht, sondern diese auch selbst als Model präsentiert.