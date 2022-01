Alkolenker sorgte im Frühverkehr für Megastau

Gegen 5.40 Uhr wurde eine Polizeistreife der Autobahnpolizeiinspektion Graz-West von der Verkehrsleitzentrale über einen Fahrzeuglenker in Kenntnis gesetzt, der bereits seit dem Bereich Laßnitzhöhe der A2/Südautobahn in Fahrtrichtung Villach mit einem Reifenschaden unterwegs sei. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung A9, Richtungsfahrbahn Linz, fort und fuhr in den Plabutschtunnel ein.