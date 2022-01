Feuerteufel ist 89 - und kam mit Rollator zur Tat

„Er hat mir Geld geschuldet“

„Hätt er gar net müssen“, grantelt der alte Herr vor dem Richter in Korneuburg (NÖ), „ich kann ja wegen des Rollators eh net wegrennen!“ Und außerdem habe es ihm eh gedämmert, „dass das der falsche Weg ist. So a Garage is ja teuer.“ Aber warum wollte er die Garage des Bruders abfackeln? „Er hat mir Geld geschuldet“, so der 89-jährige Rentner mit 900-Euro-Pension. Was verwundert. Denn der Bruder ist - Millionär! Hintergrund dürften Erbschaftsstreitigkeiten sein.