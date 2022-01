Geld zurück, weil die Wintersaison früher endete

VKI-Sammelintervention: Ausfalls-Tage ersetzen

Weil diese Rückerstattungen oft unterblieben, betreibt der VKI eine sogenannte Sammelintervention. Ansprüche werden gebündelt an Kartenverbünde (nicht an die einzelnen Bergbahnen) gerichtet. „Wir haben ja reagiert und die Gültigkeitsdauer bis August verlängert. Und viele haben die Karte im Winter intensiv genutzt“, wirft Hansjörg Kogler (Koordinator der Snow Card Tirol) ein. Kollege Thomas Schroll (Freizeitticket): „Von uns gab es acht Prozent Bonus im Folgejahr. Wenn Urteile nun noch mehr Entschädigung verlangen, gefährdet so etwas das ganze System.“