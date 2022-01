Gatsby als Jedermann der Selbstinszenierung

Verblendung von Gestern und Heute

All diese Gegenwartsbezüge deutet Claudia Bossard in ihrer Inszenierung unter dem Titel „Making a Great Gatsby“ auch an: Ihr Gatsby hat sein Geld nicht nur mit Öl-Geschäften, sondern auch mit Krypto-Währung gemacht. Inmitten der „roaring twenties“ sind einige Figuren in eine billige Reality-TV-Show verwickelt. Die Musik, die von der fabelhaften Live-Band erklingt, ist großteils Charts-Stoff der letzten Jahre. Und auch Kamala Harris hat einen Gastauftritt - jene liberale Blendung der Anti-Trump-Bewegung also, deren Lack mittlerweile auch schon ab ist.