Nächtliches Feuer vernichtete Stadel und Haus

Noch unklar ist, warum in der Nacht zum Samstag gegen 22.40 Uhr in einer Scheune in Altheim ein Brand ausgebrochen war. Dadurch wurden der gesamte Scheunentrakt sowie Teile des Wohnhauses zerstört. Das Feuer wurde zufällig von einer nach Hause kommenden 39-jährigen Nachbarin entdeckt, diese verständigte umgehend die Feuerwehr.